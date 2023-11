Betano ist weltweiter Sponsor der UEFA EURO 2024™

Berlin (ots) -Betano wird zum ersten Wett-Partner der Fußball-EM überhauptKaizen Gaming, eines der größten GameTech-Unternehmen weltweit, hat die Partnerschaft seiner Marke Betano mit der UEFA als offizieller globaler Sponsor der EURO 2024™ verkündet.Betano, einer der weltweit führenden Anbieter für Sportwetten und Gaming, wird exklusiver Wett-Partner der Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in zehn verschiedenen deutschen Städten ausgetragen wird.Diese Partnerschaft der UEFA mit Betano ist die erste mit einem Anbieter für Sportwetten überhaupt bei einer Europameisterschaft. Diese Kooperation wird Fans die Möglichkeit bieten, das Turnier auf einem anderen Level zu erleben und ihre Wetten vor und während der Spiele der EURO bei einer der weltweit führenden Premium-Plattformen für Sportwetten zu platzieren.George Daskalakis, Gründer und CEO von Kaizen Gaming, kommentiert die Zusammenarbeit wie folgt: „Wir freuen uns über diese aufregende Partnerschaft mit der UEFA bei der EURO 2024. Dieses Sponsoring ist das erste seiner Art in unserer Branche und unterstreicht sowohl unsere Leidenschaft für den Fußball, als auch unser gemeinsames Streben nach Innovation und Exzellenz. Mit großer Vorfreude blicken wir auf das Fußballfest im nächsten Sommer und wollen das Fan-Erlebnis für Fußball-Enthusiasten noch aufregender gestalten, indem wir ihnen einzigartiges Entertainment durch verantwortungsvolles Spiel ermöglichen."Guy-Laurent Epstein, Director of Marketing der UEFA, sagt: „Wir sind glücklich darüber, Kaizen Gaming und seine Marke Betano als offizielle Partner der UEFA EURO 2024 willkommen zu heißen. Betano ist einer der führenden Online-Anbieter für Sportwetten, der sich auf innovative Technologie und verantwortungsbewusstes Glücksspiel fokussiert. Wir sind von Betanos Expertise und Leidenschaft für Fußball überzeugt, die Betano zum perfekten Partner für das Turnier machen.”Diese Partnerschaft folgt auf die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Betano und der FIFA bei der Weltmeisterschaft 2022, die ebenfalls die erste ihrer Art bei einer FIFA-WM war.Über Kaizen Gaming | BETANOKaizen Gaming, die Muttergesellschaft von Betano, ist eine der am schnellsten wachsenden Gametech-Firmen der Welt. Mit Fokus auf Technologie und Menschen arbeitet Kaizen Gaming kontinuierlich daran, das Wett-Erlebnis für seine Millionen Kunden weltweit weiterzuentwickeln und so Entertainment durch verantwortungsvolles Spiel zu ermöglichen.Kaizen Gaming ist die Muttergesellschaft der Premium-Sportwettenmarke Betano, die sich bereits in Europa und Südamerika etabliert hat. Kaizen hat in die Märkte Nordamerikas und Afrikas expandiert und operiert nun auch in Ontario (Kanada) und Nigeria. Weltweit arbeiten mehr als 2.300 Beschäftigte für das Unternehmen an seinen verschiedenen Standorten.Kaizen Gaming sich den Ruf als einer der besten Anbieter in der globalen Sportwetten- und Gaming-Industrie erarbeitet und wurde mit mehreren Branchen-Awards ausgezeichnet - darunter fünf Preise bei den prestigeträchtigen 2023 EGR Operator Awards („Bester Sportwettenanbieter des Jahres”, „Beste Marketing-Kampagne des Jahres”, „Bester Anbieter für Sportwetten auf Mobilgeräten”, „Bester Anbieter für Live-Wetten”, „Bestes In-House-Produkt”).Weitere Informationen zu Kaizen Gaming (https://kaizengaming.com/)Pressekontakt:Bei Rückfragen zu dieser Presseaussendung können Sie sich per E-Mail unter c.kaiser@kaizengaming.com an den Country Manager von Betano Deutschland, Clemens Kaiser, wenden.Original-Content von: Betkick Sportwettenservice GmbH, übermittelt durch news aktuell