Beta Systems Software Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Aktie der Beta Software wurde kürzlich anhand von verschiedenen Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 38,78 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31,8 EUR liegt, was einer Abweichung von -18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 32,94 EUR, was einer Abweichung von -3,46 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Einschätzung für die Beta Software Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Beta Software Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,37 auf, was 77 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software", die mit einem KGV von 70,09 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Beta Software als durchschnittlich bzw. kaum verändert eingestuft werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie auf Basis der längerfristigen Analyse.

Die Bewertungen auf Basis der verschiedenen Analysemethoden führen zu einer Gesamteinschätzung der Beta Software Aktie als "Neutral".