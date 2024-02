Beta Systems Software Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Beta Software. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hinweist, dass Beta Software weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,67 an, dass Beta Software weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Beta Software im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,18 Prozent erzielt, was 15,52 Prozent über dem Durchschnitt von 2,66 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 6,45 Prozent, und Beta Software liegt aktuell 11,74 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet ist Beta Software im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 21,4, was einen Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 73,95 ergibt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Diskussion über Beta Software. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der unwesentlichen Veränderung in der Diskussion mit einem "Neutral"-Rating bewertet.