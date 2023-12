Beta Systems Software Aktie: Immer langsam!

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beta Software einen Wert von 16, was bedeutet, dass die Börse 16,47 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Softwarebranche ist dies eine Unterbewertung um 78 Prozent, da der durchschnittliche Wert in diesem Bereich derzeit bei 74 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Beta Software eingestellt waren. Es gab in den letzten Tagen hauptsächlich positive Diskussionen und keine negativen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Beta Software bei 33 EUR liegt, was einer Entfernung von -16,41 Prozent vom GD200 (39,48 EUR) entspricht. Dies ist ein eher schlechtes Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 32,88 EUR. Dies führt zu einem neutralen Signal, da der Abstand +0,36 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Beta Software-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Abschließend wird die Beta Software anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, um festzustellen, ob das Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen eine neutrale Bewertung von 50 Punkten. Somit erhält die Beta Software eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.