Beta Systems Software Aktie: Geht es jetzt los?

Die Diskussionen über Beta Software in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Beta Software bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Das KGV beträgt aktuell 21,4 und liegt damit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70. Die Aktie ist also aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält deshalb auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Beta Software eine Performance von 18,18 Prozent, was einer Outperformance von +2,12 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite sogar 9,13 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Beta Software ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.