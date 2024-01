Beta Systems Software Aktie: Geht es jetzt los?

Die Dividendenrendite von Beta Software liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt, was sich negativ auf die Bewertung der Dividendenpolitik auswirkt. Die Rendite der Aktie liegt jedoch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologiesektor um mehr als 10 Prozent höher, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die kurzfristige Einschätzung "Neutral", da der aktuelle Kurs der Aktie um 0,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Die langfristige Bewertung hingegen fällt negativ aus, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -15,07 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beta Software-Aktie beträgt 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt ebenfalls bei 46,15, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Dividendenpolitik der Beta Software negativ bewertet wird, die Performance im Vergleich zum Sektor jedoch positiv ist. Die technische Analyse und der Relative Strength Index führen zu einer neutralen Gesamtbewertung der Aktie.