Beta Systems Software Aktie: Chancenlos!

Die Beta-Software-Aktie hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 39,09 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 33,2 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -15,07 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 32,94 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,79 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde die Beta-Software von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf "Schlecht" eingestuft werden kann. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Beta Software investieren, können mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Software einen geringeren Ertrag von 22,85 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 16,47 Euro, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Beta Software 16,47 Euro zahlt. Dies ist 76 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 69 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.