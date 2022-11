BetaGuard Sicherheitssysteme GmbH ist jetzt DeterTech Deutschland

Essen, Deutschland (ots/PRNewswire) -BetaGuard Sicherheitssysteme hat sich deutschlandweit den Ruf als zuverlässiges Sicherheitsunternehmen aufgebaut. Das Kerngebiet des Wuppertaler Unternehmens: Die Vermietung von drahtlosen Einbruch- und Brandschutzsystemen sowie die Vermietung von Zugangskontrollsystemen. Bereits mehr als 100.000 Standorte wurden mit der Hilfe von BetaGuard gesichert. Nun geht man bei den Sicherheitsprofis den nächsten Schritt - und wird DeterTech.Der Hintergrund: BetaGuard wurde im Jahr 2021 von der britischen SmartWater Group aufgekauft. Das Unternehmen aus England setzt auf technologiebasierte Lösungen, um Kunden, die national in den Bereichen Infrastruktur, Bau, Leerstand und anderen Sektoren tätig sind, Materialkosteneinsparungen zu ermöglichen. Hierzu setzt die Gruppe auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen, ähnlich denen der BetaGuard Sicherheitssysteme GmbH.BetaGuard und die SmartWater Group bündeln ihre Expertise in Deutschland unter dem neuen Firmennamen DeterTech. Der Launch wurde am 20. September dieses Jahres abgeschlossen und das Unternehmen hat sich und sein diverses Produktportfolio bereits bei der diesjährigen SECURITY Messe in Essen präsentieren können.Die Umfirmierung von BetaGuard ist ein wichtiger Schritt in der Unternehmensentwicklung. Durch den Zusammenschluss ist das Unternehmen in der Lage, sein Angebot an Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen zu erweitern und seiner Kundschaft ein noch höheres Maß an Sicherheit zu bieten.Die Vermietung von Kameras, Detektoren und smarten Systemen zur Zugangskontrolle bleibt Bestandteil des Portfolios. Kundenstamm und Angebot werden jedoch größer. Mit DeterTech möchte man an die Erfolge in Großbritannien anknüpfen und neue und innovative Lösungen in großem Umfang in den nordischen Ländern, Benelux und Deutschland anbieten.Durch die Fusion wird das möglich. Neben einem erweiterten Portfolio im Bereich der Kameraüberwachung, wird künftig eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden angestrebt - allem voran, um die hiesigen Risikofaktoren ausmachen zu können. Die Erkenntnisse werden an die Kundinnen und Kunden weitergegeben, die auf diese Weise die Risiken besser verstehen und die am besten geeigneten Lösungen zur Risikominderung auswählen können.Die Fusion bündelt also die bewährten Produkte und Dienstleistungen der BetaGuard Sicherheitssysteme GmbH mit den innovativen, für den europäischen Markt noch unbekannten Produkten und Dienstleistungen der SmartWater Group unter dem neuen Firmennamen DeterTech.Über DeterTechDas preisgekrönte Unternehmen setzt auf technologiebasierte Lösungen, um Kunden, die national in den Bereichen Infrastruktur, Bau, Leerstand und vielen weiteren Sektoren tätig sind, Materialkosteneinsparungen zu ermöglichen.Weitere Informationen zum Ziel des Unternehmens, den unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen von DeterTech finden Sie unter: www.DeterTech.com (https://www.detertech.com/)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/betaguard-sicherheitssysteme-gmbh-ist-jetzt-detertech-deutschland-301665214.htmlPressekontakt:Holly Kinsell,Say Communications für DeterTech,früher bekannt als SmartWater Group,+447403318272,hkinsell@saycomms.co.ukOriginal-Content von: DeterTech, übermittelt durch news aktuell