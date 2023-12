Mit Bet-At-Home Com wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Bet-at-home-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,25 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,12 EUR liegt somit deutlich darunter, was einen Unterschied von -26,59 Prozent darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs mit 3,5 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,86 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Bet-at-home-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, und das Anleger-Sentiment war ebenfalls neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag in die negative Richtung, und in den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bet-at-home. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Bet-at-home eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie daher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bet-at-home-Aktie aktuell bei 43,47 liegt, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bet-At-Home Com kaufen, halten oder verkaufen?

