Bet-At-Home Com Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Bet-at-home hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um 25,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -78,33 Prozent für Bet-at-home bedeutet. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 9,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Bet-at-home um 62,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Die Dividendenrendite von Bet-at-home liegt bei 0 Prozent, was 3,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" besitzt im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und Buzz um Bet-at-home lässt sich über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bet-at-home-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 87,5 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 70) überkauft ist und daher jeweils ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich daher für Bet-at-home in verschiedenen Kategorien eine eher negative Bewertung.

