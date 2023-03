Bet-At-Home Com Aktie im Check: Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe

Die Bet-At-Home Com-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 7,18 EUR erreicht. Der Abschlusskurs am letzten Handelstag betrug 6,31 EUR, was einem Unterschied von -12,14 Prozent zum Durchschnitt entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine “Schlecht” Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft in Chartanalysen berücksichtigt und liegt mit einem Schlusskurs von 6,31 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (-10,7 Prozent Abweichung). Folglich wird die Bet-At-Home Com-Aktie auch auf kurze Sicht mit einer “Schlecht” Einstufung bewertet.

Wird Bet-At-Home Com den Markt weiterhin halten können?

Bet-At-Home Com ist ein Unternehmen aus dem Sektor Consumer Cyclical, das in der Glücksspielbranche tätig ist. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der...