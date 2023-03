Bet-At-Home Com Aktie: Analyse des aktuellen Marktgeschehens

Bet-At-Home.com ist derzeit unter dem Durchschnitt der Gambling-Branche mit einer Dividendenrendite von null Prozent. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2,05 Prozent der Branche hat das Unternehmen einen Rückstand von -2,05 Prozent zu verzeichnen.

Bet-At-Home Com: Kursrendite enttäuscht die Anleger

Bet-At-Home Com (BAH) hat sich in den letzten 12 Monaten schlechter entwickelt als der Durchschnitt im Sektor Consumer Cyclical. Der Renditevergleich zeigt eine Abweichung von -4,05 Prozentpunkten. In der Gambling-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei 2,05 Prozent. BAH verzeichnete in diesem Bereich jedoch eine Unterperformance von -2,05 Prozent. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen seine Position verbessern kann und welche Entwicklungen sich zukünftig ergeben werden.

Erfreuliche Prognosen:...