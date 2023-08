Besuchen, informieren, gewinnen: CamperDays auf dem Caravan Salon 2023

Köln (ots) -- Vom 25.08. bis zum 03.09. findet der Caravan Salon 2023 in Düsseldorf statt.- Die Buchungsplattform CamperDays ist mit THL auf dem Stand der Caravan Industry Association of Australia (Stand C04) in der Halle 3 vertreten- Besucher:innen können Preise rund um das Thema Urlaub in Australien und Neuseeland gewinnenFür Fans von Wohnmobilen, Camping und allen Facetten des mobilen Reisens ist der Caravan Salon eine feste Institution. Die Messe findet vom 25. August bis zum 03. September in Düsseldorf statt. CamperDays (www.camperdays.de), die führende Buchungsplattform für Wohnmobile und Campervans in Europa, ist in der Halle 3 auf dem Stand C04 vertreten.Gewinnspiele, Beratung und ein CampervanCamperDays teilt sich einen Stand gemeinsam mit THL, einem führenden Tourismus-Anbieter mit Fokus auf Australien und Neuseeland, und der Caravan Industry Association of Australia. Der Stand hat einen zentralen Schwerpunkt: Urlaub in Australien und Neuseeland.In diesem Zeichen steht auch das Programm, das CamperDays am Stand vor Ort liefert. Mit dem Maui Ultima Plus können Besucher:innen nicht nur einen Camper begutachten, der auf Reisen in Australien und Neuseeland spezialisiert ist, es gibt auch Gewinnspiele zum Thema: Ozeanien-Fans erhalten zum Beispiel einen 100-Euro-Gutschein, wenn sie fünf von acht Sehenswürdigkeiten richtig auf einer Australien-Karte platzieren können. Zudem erhalten alle Teilnehmer:innen die Möglichkeit, eine zehntägige Camper-Reise durch Australien mit dem Maui Ultima Plus zu gewinnen."Der Caravan Salon ist eine der wichtigsten Messen für Camper-Fans weltweit, deshalb freuen wir uns sehr darauf, dieses Jahr teilzunehmen", kommentiert Raphael Meese, Head of CamperDays. "Die Messe ist dabei nicht nur eine Gelegenheit, CamperDays der Öffentlichkeit zu präsentieren und unseren Besucher:innen mit Beratung und Gewinnspielen Informationen und Unterhaltung zu gewährleisten. Wir freuen uns auch besonders, die Beziehung nach Australien durch den gemeinsamen Stand mit unseren Partnern THL und der Caravan Industry Association of Australia zu stärken."Über CamperDaysCamperDays (https://www.camperdays.de/) ist die führende Buchungsplattform für Wohnmobile und Camper in Europa. Zum Angebots-Portfolio zählen - 35.000 direkt buchbare Mietfahrzeuge in 31 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details bei Ausstattung und Mietbedingungen spezialisiert. Wie bei einem Reiseveranstalter finden Kunden Versicherungen und sämtliche Gebühren direkt in der Angebotsübersicht und im Reisepaket. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche Beratung von Reiseexperten. Seit 2019 ist CamperDays mit CamperDays.fr, CamperDays.nl und CamperDays.com auch in Frankreich, den Niederlanden und der UK vertreten. Im Januar 2022 folgte die weitere Expansion nach Spanien mit CamperDays.es sowie im Feb 2023 mit CamperDays.it die Expansion nach Italien. Im Jan 2022 kürte Stiftung Warentest CamperDays zum Testsieger unter 12 Wohnmobilportalen. Der Kölner Spezialist gehört zu 100 % zur ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Frieder Bechtel, Tel.: 0221/16790-008, E-Mail:presse@billiger-mietwagen.dePia Senkel, Tel.: +49.173.370.2649, E-Mail: pia.senkel@tonka-pr.comOriginal-Content von: CamperDays, übermittelt durch news aktuell