Besuchen Sie das Ukraine House Davos vom 15. bis 18. Januar 2024

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) -Veranstaltungsprogramm und Redner: www.ukrainehousedavos.comWir freuen uns, die Rückkehr des Ukraine House Davos im Jahr 2024 ankündigen zu dürfen. Diese Veranstaltung beleuchtet den unbeugsamen Geist des ukrainischen Volkes und ermöglicht den Austausch über die Zukunft der Ukraine in einer Zeit nach dem Krieg.Im Verlauf der Veranstaltungswoche ist das Ukraine House Davos die führende Plattform für alle, die internationale Partnerschaften mit der Ukraine aufbauen möchten. Hier werden Kontakte mit Experten geknüpft und es eröffnen sich Dialogmöglichkeiten über wirtschaftliche Chancen und die aktuelle geopolitische Situation.Die internationale Unterstützung und das Engagement für die Ukraine müssen weiter fortbestehen, damit das ukrainische Volk seinen entschlossenen Kampf für Freiheit fortführen und sich mit Vehemenz gegen die fortgesetzte, sich ausweitende russische Invasion stemmen kann.„Seit fast zwei Jahren verteidigt sich die Ukraine mutig gegen die Invasion und kämpft für ihre territoriale Integrität, ihre Souveränität und die Zukunft Europas. Ukraine House Davos dient als Treffpunkt für Wirtschaftsführer, Politiker, Journalisten und Vordenker, die sich dem ukrainischen Sieg verpflichtet fühlen. Gemeinsam entwickeln sie Ideen für eine freie und demokratische Ukraine", erklärt Ulyana Khromyak, Geschäftsführerin des Ukraine House Davos. Sie fährt fort: „Die Welt ist Zeuge der Entschlossenheit des ukrainischen Volkes geworden. Die Menschen werden in ihrem Kampf für Freiheit nicht nachlassen und das Ukraine House Davos unterstützt sie dabei, indem es die Geschichte der Ukraine weiterträgt und sich für eine strahlende Zukunft der Nation einsetzt, die auch die Zukunft Europas und der demokratischen Welt ist. Wir freuen uns auf gewichtige Redner und Moderatoren, darunter hochrangige ukrainische Vertreter, führende westliche Regierungsvertreter, internationale Politiker, Menschenrechtsaktivisten, internationale Wirtschaftsführer und vor allem inspirierende ukrainische Menschen, die ihre Nation an der Front verteidigen und sich für den Wiederaufbau und die Wiederbelebung des Landes einsetzen. Wir freuen uns, Sie beim Ukraine House Davos 2024 zu begrüßen." Vollständige Teilnehmerliste und Registrierung unter www.UkraineHouseDavos.com (http://www.ukrainehousedavos.com/).Die Verteidigung von Leben und Freiheit durch die Ukrainer ist heute noch wichtiger denn je, auch für Europa, den Westen und die ganze Welt. Bereits das zweite Jahr in Folge hat das Ukraine House Davos seine Heimat im Promenade 59 in Davos gefunden. Organisiert wird die Veranstaltung und die Ausstellung „691 Days Deciding Your Tomorrow" (691 Tage, die die Zukunft entscheiden) von der Victor Pinchuk Foundation und dem PinchukArtCentre in Zusammenarbeit mit dem Präsidialamt der Ukraine. „691 Days Deciding Your Tomorrow" ist eine immersive visuelle und intellektuelle Experience sowie ein Ort für Diskussionen und Debatten. Die Ausstellung porträtiert die Menschen in der Ukraine bei ihrem Kampf für Freiheit und macht ihre Verluste, aber auch ihre Siege sichtbar. Sie zeigt Menschen, die trotz der konstanten Bedrohung unbeirrt ihr Leben fortführen. „691 Days Deciding Your Tomorrow" wird von einem Diskussionsprogramm begleitet, das verdeutlicht, was in der Ukraine auf dem Spiel steht.Ukraine House Davos wird vom Western NIS Enterprise Fund, der Pinchuk Foundation sowie Horizon Capital organisiert. Die Leitung hat die Geschäftsführerin Ulyana Khromyak.Das Organisationskomitee des Ukraine House Davos besteht aus Jaroslawa Johnson, Präsidentin und CEO des Western NIS Enterprise Fund, Svitlana Grytsenko, Vorstandsmitglied der Victor Pinchuk Foundation, und Lenna Koszarny, Gründungspartnerin und CEO von Horizon Capital.Das Ukraine House Davos wird in diesem Jahr durch unsere großzügigen Sponsoren ermöglicht, insbesondere durch unsere Gold Sponsors, nämlich die Temerty Foundation und Interpipe, sowie durch unseren Panelsponsor Marsh McLennan und unseren Netzwerksponsor Advantage Ukraine.Besuchen Sie unsere Website, um Ihre Teilnahme anzumelden und mehr zu erfahren:www.UkraineHouseDavos.com (http://www.ukrainehousedavos.com/)Das Ukraine House Davos öffnet seine Türen am Montag, den 15. Januar um 16 Uhr MEZ bis Donnerstag, den 18. Januar um 21 Uhr MEZ.Sie können die Veranstaltung auch über die sozialen Medien verfolgen:Twitter: @UKRHouseDavos (https://twitter.com/UKRHouseDavos) Facebook: @ukrainehousedavos (http://www.facebook.com/ukrainehousedavos) Instagram: @Ukraine.House.Davos (https://www.instagram.com/ukraine.house.davos/) YouTube: ukrainehousedavos (https://www.youtube.com/channel/UCnUEpeLSOMdpQEp6ZMOscbA) Hashtag: #UkraineHouseDavosUHD24@forwardglobal.comKontakt:Kiran NagendranUHD24@forwardglobal.com+44 7921 706 711Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2313028/UHD.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/besuchen-sie-das-ukraine-house-davos-vom-15-bis-18-januar-2024-302031508.htmlOriginal-Content von: Ukraine House Davos, übermittelt durch news aktuell