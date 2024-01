Bestway Marine, Energy Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Valley National Bancorp":

Der Relative Strength Index (RSI) für Bestway Marine & Energy liegt bei 63,27 und zeigt somit an, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 61 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Daher wird auch hier die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Bestway Marine & Energy ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bestway Marine & Energy liegt bei 48, was im Vergleich zur Branche "Maschinen" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 4,54 CNH liegt und der Aktienkurs (3,85 CNH) um -15,2 Prozent darüber verläuft. Auch der GD50 weist mit einem Wert von 4,16 CNH und einer Abweichung von -7,45 Prozent auf eine negative Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich das Rating "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Bestway Marine & Energy basierend auf verschiedenen Indikatoren.