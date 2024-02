Bestway Marine, Energy Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Für Bestway Marine & Energy beträgt das aktuelle KGV 45, während vergleichbare Unternehmen in der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Bestway Marine & Energy weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Bei Bestway Marine & Energy zeigt die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bestway Marine & Energy diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Neutral".

Die Dividendenrendite für Bestway Marine & Energy beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,13 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

