Bestway Marine, Energy Aktie: Schlimme Zeiten!

In der Analyse von Bestway Marine & Energy wird deutlich, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen verschlechtert hat. Die Diskussionsstärke hat abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf ihre Sentiment- und Buzz-Werte.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,05 in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" weist hingegen einen Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bestway Marine & Energy derzeit bei 4,45 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 3,54 CNH jedoch 20,45 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negativer Trend, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" lautet.

Die Dividende von Bestway Marine & Energy von 0 % liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche von 1,66 %. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Bestway Marine & Energy auf Basis der analysierten Kriterien. Die Aktie wird in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" eingestuft, was auf die aktuelle Marktsituation und Performance hinweist.