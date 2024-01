Bestway Marine, Energy Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Maschinen" -Branche hat Bestway Marine & Energy derzeit ein KGV von 48. Im Branchendurchschnitt beträgt das KGV 0, was bedeutet, dass das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht erhält Bestway Marine & Energy eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Aktie um -10,75 Prozent abweicht. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ähnlich hoch ist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 beträgt 35,19 und der RSI25 liegt bei 54,19, was auf eine neutrale Empfehlung für die Aktie hindeutet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Bestway Marine & Energy in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv diskutiert. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während an fünf Tagen neutral eingestellt wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Bestway Marine & Energy in den verschiedenen Kategorien neutrale bis positive Bewertungen, was auf ein insgesamt solides Bild des Unternehmens hinweist.