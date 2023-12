Bestway Marine, Energy Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Auswirkungen haben, die jedoch mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Bestway Marine & Energy deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Bestway Marine & Energy festgestellt wurde. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Vergleich des Aktienkurses in der Branche zeigt, dass Bestway Marine & Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,6 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -1,09 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Bestway Marine & Energy eine Underperformance von -1,51 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,72 Prozent im letzten Jahr, und Bestway Marine & Energy lag 1,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Bestway Marine & Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt, da in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bestway Marine & Energy derzeit bei 4,62 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,15 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,17 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 4,29 CNH, was die Aktie mit -3,26 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".