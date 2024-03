Besttone Aktie: Das macht sprachlos!

Die Anlegerstimmung gegenüber New Guomai Digital Culture war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab wenig bis keine positive Diskussion, und die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält New Guomai Digital Culture daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat die Aktie von New Guomai Digital Culture in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +67,1 Prozent erzielt, was eine positive Performance bedeutet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite um 65,73 Prozent über dem Durchschnittswert. In beiden Bereichen erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von New Guomai Digital Culture zeigt einen neutralen Wert. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine "Neutral"-Empfehlung hin. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die langfristige Stimmungslage und Aktivität rund um die Aktie von New Guomai Digital Culture zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von New Guomai Digital Culture bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".