Besttone Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die New Guomai Digital Culture-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 11,48 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 14,47 CNH, was einem Unterschied von +26,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt von 11,55 CNH zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung mit einem Unterschied von +25,28 Prozent. Insgesamt wird der New Guomai Digital Culture-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht verliehen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat die New Guomai Digital Culture-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +68,32 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, in dem die mittlere Rendite bei 4,51 Prozent lag, konnte die Aktie eine Überperformance von 66,32 Prozent erreichen. Diese starken Ergebnisse führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Untersuchungen der Anlegerstimmung auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen zu New Guomai Digital Culture geäußert wurden. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die New Guomai Digital Culture-Aktie positive Bewertungen aus charttechnischer Sicht und im Branchenvergleich, während die Anlegerstimmung und der RSI neutral bewertet werden.