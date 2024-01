Besttone Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die New Guomai Digital Culture hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 11,44 CNH, was +0,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -2,56 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite von New Guomai Digital Culture um mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Internet & Katalog Einzelhandel-Branche liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.