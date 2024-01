Besttone Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Carso":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für New Guomai Digital Culture. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 93,16 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird New Guomai Digital Culture hinsichtlich des RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Stimmungen, jedoch wurden in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat New Guomai Digital Culture in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -11,69 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 13,7 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die New Guomai Digital Culture-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.