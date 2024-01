Besttone Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten zwei Wochen wurde die New Guomai Digital Culture Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) der New Guomai Digital Culture-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 55, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 49,05 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die New Guomai Digital Culture Aktie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die New Guomai Digital Culture-Aktie ein Durchschnitt von 11,73 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs von 10,97 CNH am vergangenen Handelstag führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,46 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Bildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die New Guomai Digital Culture-Aktie auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.