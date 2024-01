Bestsun Energy Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse zur Bestsun Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,36 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,92 CNH liegt deutlich darunter (-10,09 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,09 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,16 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Bestsun Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,38 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um 0,38 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -2,76 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Bestsun Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb diese Kriterien mit "Neutral" bewertet werden.

Zusammenfassend erhält Bestsun Energy aufgrund der Unterperformance im Branchenvergleich und der Mehrheit der Verkaufssignale ein insgesamt "Schlecht"-Rating.