Bestsun Energy Aktie: Gut oder schlecht?

Die Bestsun Energy-Aktie wird auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 beträgt 4,41 CNH, während der Aktienkurs bei 4,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,16 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 4,2 CNH, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche verzeichnete Bestsun Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,38 Prozent, was eine Underperformance von -1,53 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite der Aktie ebenfalls unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Bestsun Energy-Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 52,63 und einem RSI25-Wert von 66,67. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen sich nicht signifikant von dem üblichen Niveau unterscheidet. Somit erhält die Bestsun Energy-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.