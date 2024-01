Bestsun Energy Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Aktienkurs von Bestsun Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,38 Prozent erzielt, was 2,34 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -0,04 Prozent, und Bestsun Energy liegt aktuell 2,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf der Stufe "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Bestsun Energy derzeit -5,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu der kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,48 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Bestsun Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung auf der Ebene "Gut" führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab jedoch auch 6 Schlecht-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bestsun Energy-Aktie zeigt einen Wert von 82 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 68,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bestsun Energy.