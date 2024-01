Bestone com Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bestone-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 3977,71 JPY, während der Aktienkurs bei 3555 JPY liegt, was einer Abweichung von -10,63 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 3946,2 JPY führt zu einer Abweichung von -9,91 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine neutrale Stimmungslage in sozialen Netzwerken. In den vergangenen Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, wodurch die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

Die langfristige Stimmungslage bei Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität waren mittelmäßig aktiv, während die Stimmungsänderung gering blieb. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Bestone-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.