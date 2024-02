Beston Global Food Aktie: Augen auf!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Beston Global Food ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für Beston Global Food bei 83,33, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,11, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Beston Global Food in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Beston Global Food bei 0,01 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0.007 AUD aus dem Handel ging und einen Abstand von -30 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer aktuellen Differenz von -30 Prozent.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Beston Global Food-Aktie.