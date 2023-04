"Bestes veganes Sortiment"- Lidl mit PETA Vegan Food Award ausgezeichnet

Bad Wimpfen (ots) -Genussvoll, innovativ und rein pflanzlich: Lidl in Deutschland überzeugt beim diesjährigen Vegan Food Award der Tierrechtsorganisation PETA die Jury sowie die PETA-Community und gewinnt für seine vegane Eigenmarke "Vemondo" in der Kategorie "Bestes veganes Sortiment". Bereits seit einigen Jahren gehören vegane Produkte zum festen Bestandteil im Sortiment des Frische-Discounters.Mittlerweile sind bei Lidl über das Jahr verteilt mehr als 670* mit dem V-Label gekennzeichnete vegane Artikel erhältlich, darunter rund 80 Einzelartikel im Dauersortiment der seit 2020 eingeführten veganen Eigenmarke "Vemondo". Sie bietet vom Brotaufstrich über vegane Milch- und Joghurtalternativen, Pizzen und Desserts bis hin zu vielfältigen Fleischalternativen eine große Auswahl. Dabei ist "Vemondo" nicht nur für Veganer und Vegetarier ein attraktives Angebot, sondern auch für Kunden, die sich beispielsweise als Flexitarier gesünder und nachhaltiger ernähren möchten. Ein qualitativ und preislich überzeugendes Sortiment ist dafür die Basis."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für unser veganes Sortiment. Das bestärkt uns in unserem Ziel, den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen in unserem Sortiment bis 2025 kontinuierlich zu erhöhen, unter anderem mit dem Ausbau von "Vemondo"-Produkten. So ermöglichen wir eine gesündere Ernährung zum bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl in Deutschland.Bereits im Januar hat der Lebensmitteleinzelhändler eine umfassende Strategie zur bewussten Ernährung vorgestellt, mit der sich das Unternehmen verbindliche Ziele setzt, um seinen Kunden bis 2025 ein besseres Angebot für eine bewusste, gesunde und nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigen Lidl-Preis zu bieten."Lidl zeigt mit seinem breiten und umfangreichen veganen Sortiment, dass pflanzliche und tierfreundliche Geschmackssensationen jederzeit möglich sind. Eine rein vegane Ernährungsweise ist genussvoll, kreativ und nachhaltig - für Mensch, Tier und Umwelt. Wir hoffen, dass viele weitere Unternehmen und Marken diesem zukunftsweisenden Beispiel folgen werden und ihr Angebot ebenfalls pflanzlicher ausrichten. PETA gratuliert zum Gewinn des Vegan Food Awards 2023 in der Kategorie "Bestes veganes Sortiment", so Harald Ullmann, Mitgründer und zweiter Vorsitzender von PETA Deutschland.Vegane Vielfalt auf allen KanälenÜber das Themenfeld vegane Ernährung informiert Lidl auf unterschiedlichen Kommunikationskanälen, zum Beispiel begrüßt im Podcast "Wieso, weshalb, vegan?" Influencer Gordon Prox als Gastgeber mit einem Mix aus Wissen und Unterhaltung prominente Gäste. Unter www.lidl-kochen.de sind über 1.000 vegane Rezepte verfügbar, von denen im wöchentlichen Social-Media-Format "Vegan kochen mit Timo" eine Auswahl von Koch Timo Franke nachgekocht werden und zum Ausprobieren anregen.Weitere Informationen zur veganen Vielfalt bei Lidl finden Sie unter www.lidl.de/vegan.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).*Gezählt wurden mit dem V-Label vegan gekennzeichnete Produktsorten im Lidl-Food-Sortiment (Standard-, Aktions- und Saisonware) bei Lidl im Zeitraum 01/2022 bis 01/2023.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell