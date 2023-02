Das Beste von heute, die Stars von morgen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, so schnell kann es gehen! Während sich viele Anleger am Seitenrand verwundert die Augen reiben, marschieren die Börsen mit einer lange nicht mehr gesehenen Kraft munter nach oben. Zum Auftakt gewannen dabei der französische CAC 40 9,4% und der Euro Stoxx 50 9,8%, was jeweils den besten Januar seit 26 Jahren und damit auch in der Geschichte...