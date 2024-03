Beste Unternehmensberater 2024: Staufen AG siegt in den Branchen Automotive, Industrial Goods und Luftfahrt / Führende Operational-Excellence-Beratung in insgesamt 14 Kategorien ausgezeichnet

Köngen (ots) -Die Staufen AG zählt zum elften Mal in Folge zu den besten Beratungsunternehmen Deutschlands. In der renommierten Rangliste von brand eins und Statista landeten die Operational-Excellence-Experten gleich in drei Branchen ganz vorne. Und auch im Beratungsfeld Operations Management sicherte sich das Consultinghaus die Spitzenposition. Kunden und Experten loben die Umsetzungsstärke sowie den auf ganzheitliche Performanceverbesserung ausgerichteten Beratungsansatz."Chancen erkennen, Lösungen erarbeiten und beherzt umsetzen - das ist die Basis für nachhaltigen Erfolg. Für unsere Kunden erzielen wir so signifikante Ergebnissteigerungen und etablieren eine leistungsfördernde Verbesserungskultur. Mit einem ganzheitlichen Verständnis von Operational Excellence und Performance Improvement setzen wir die richtigen Akzente, die sich dann auch positiv in der GuV niederschlagen", sagt Wilhelm Goschy, Vorstandsvorsitzender der Staufen AG. Die vergangenen Jahre hätten Unternehmen vor viele unvorhersehbare Herausforderungen gestellt. Dabei habe sich aber immer wieder gezeigt: "Wer seine Komfortzone verlässt und an der Bewältigung seiner unternehmerischen Aufgaben arbeitet, kann sein Business und seine Mitarbeitenden für den zunehmenden Wettbewerb stärken. Probleme also nicht aussitzen, sondern anpacken: Operational Excellence statt German Angst".Entscheidend für die Platzierung im brand-eins-Beraterranking sind nicht Umsatz oder Anzahl der Mitarbeitenden, sondern qualitative Bewertungen durch Kundenurteile, Brancheninsider und andere Beratungsunternehmen. Dazu wurden rund 6.900 Experten und Berater sowie mehr als 1.500 Führungskräfte aus Unternehmen aller Größenklassen um ihre Einschätzung gebeten. Staufen-CEO Goschy: "Es freut uns sehr, dass wir mit unserer Arbeit erneut die Entscheider in der Wirtschaft überzeugen konnten. Die Bestätigung unserer Spitzenposition zeigt, dass wir unseren Kunden stets einen echten Mehrwert bieten und immer wieder verborgene Potenziale in Unternehmen heben können."Top-Beurteilungen bei Digitalisierung, Einkauf und Supply Chain Network ManagementIn den Beratungsfeldern "Digitalisierung", "Einkauf & Supply Chain Management", "Operations Management", "Organisation" und "Restrukturierung" konnte Staufen seine Auszeichnung aus dem Vorjahr wiederholen. Neu hinzu kamen die Bereiche "Coaching" und "Strategieentwicklung". Wilhelm Goschy betont die Bedeutung des übergreifenden Ansatzes: "Das breite Spektrum unterstreicht die Bandbreite, die Beratungsunternehmen heute abdecken müssen. Es reicht nicht mehr, in einzelnen Disziplinen zu glänzen. Heute müssen komplexe Netzwerke beherrscht und optimiert werden. Dafür ist der Blick über den Tellerrand genauso wichtig wie eine professionelle Datenanalyse, die bewährten Werkzeuge aus der Lean-Toolbox als auch das Verständnis für die Financial Performance."Dieser Ansatz überzeugt die Entscheider aus zahlreichen Branchen. So gehört die Staufen AG auch 2024 in den Branchen "Agrar, Nahrungsmittel und Getränke", "Auto & Zulieferer", "Health Care", "Luft- und Raumfahrt, Defence", "Maschinen- und Anlagenbau", "Sonstige Industrial Goods" und "Transport, Verkehr, Logistik" zu den ersten Adressen, wenn Top-Expertise in den Bereichen Operational Excellence und Performance Improvement gefragt ist.Über die Staufen AG - www.staufen.agWertschöpfung. Wertschätzung. Wertsteigerung.In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 1994 Unternehmen und Mitarbeitende weltweit. Die Staufen AG ist die führende Top-Management-Beratung für Operational Excellence. Ihren Kunden ermöglicht die Staufen AG die Ergebnisverbesserung in allen Bereichen entlang der Wertschöpfungskette. Die Verzahnung von Prozess-Exzellenz und Führungs-Exzellenz sichert darüber hinaus dauerhaft eine kontinuierliche Verbesserungskultur. Mit passenden Strategien und Methoden setzt die Staufen AG die richtigen Veränderungen in Gang und erzielt schnell messbare Erfolge. Das Beratungsunternehmen befähigt Unternehmen, eine leistungsfördernde Unternehmenskultur zu etablieren und die Wertschöpfung nachhaltig zu steigern. Die internationale Beratung für Operational Excellence betreut mit 300 Mitarbeitenden weltweit Kunden in den Kompetenzfeldern Performance Improvement, Supply Chain Network Management, Organisationsentwicklung, Digitalisierung und Industrie 4.0. 2024 wurde die Staufen AG zum elften Mal in Folge als "Bester Unternehmensberater" ausgezeichnet und im Rahmen der Branchenstudie "Hidden Champions 2022/23" der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) zu Deutschlands bester Lean Management-Beratung gekürt. 