Beste Unternehmensberater 2023: Staufen AG zum zehnten Mal in Folge ausgezeichnet / Kombination aus Operations-Expertise und Digitalisierungs-Know-how überzeugt in vielen Branchen

Köngen (ots) -Die Staufen AG ist im Rahmen der renommierten Branchenstudie von brand eins und Statista erneut als eines der besten Beratungsunternehmen Deutschlands ausgezeichnet worden. Mit Top-Platzierungen in fünf Beratungsfeldern und sieben Branchen konnte das Consultinghaus das hervorragende Ergebnis aus dem Vorjahr sogar noch übertreffen. Das sehr gute Abschneiden ist das Resultat eines ganzheitlichen Beratungsansatzes: Ausgehend von Operational Excellence greifen die Staufen-Berater die meist technologiegetriebenen Megatrends auf und helfen ihren Kunden so, sich bei allen Top-Themen zukunftsfest aufzustellen."Zehn Jahre in Folge zu den besten Unternehmensberatungen Deutschlands zu gehören, zeigt: Wir entwickeln uns ständig weiter und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden stets die optimale Lösung", sagt Wilhelm Goschy, CEO der Staufen AG. "Besonders stolz und auch dankbar macht uns der erneut branchenübergreifende Zuspruch unserer Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, dem Automotive-Sektor, der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie, der Healthcare-Branche, dem Transportwesen und nicht zuletzt der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, wo wir es in diesem Jahr nach ganz oben im Ranking geschafft haben."Staufen-CEO Goschy sieht vor allem in der Kombination von Operational Excellence (OPEX) und Digital-Know-how ein enormes Potenzial. "Egal ob wir für einen Kunden die Digitalisierung seines Auftragsabwicklungsprozesses orchestrieren oder dessen Wertstromorganisation mithilfe einer weltweit von Führungskräften benutzten virtuellen Lern- und Kollaborationsplattform auf ein neues Niveau bringen. Erst das erfolgreiche Zusammenspiel sorgt dafür, die Erwartungen unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen."Platz 1 für die Staufen AG im Beratungsfeld Operations ManagementDie Auszeichnungen als "Beste Unternehmensberater 2023" in den Feldern Operations Management (Staufen AG auf Platz 1 im Ranking), Digitalisierung, Restrukturierung, Organisation sowie Einkauf und Supply Chain Network Management unterstreichen diesen ganzheitlichen Ansatz. Wilhelm Goschy: "Die einzelnen Disziplinen wachsen immer mehr zusammen, aus Lieferketten sind längst komplexe Netzwerke geworden und Nachhaltigkeit ist ohne Digitalisierung heute nicht mehr denkbar."Stichwort Nachhaltigkeit: "Der schonende Umgang mit Ressourcen war für uns schon immer der Ansatzpunkt für kontinuierliche Verbesserungen. Kombiniert mit den Möglichkeiten neuer Technologien und einer störungsfreien Verzahnung unterschiedlicher Unternehmensbereiche, schafft die Industrie nicht nur einen Effizienz-Sprung, sondern auch den grünen Wandel", ist der Staufen-CEO überzeugt.Save the Date - BestPractice Day 2023: Top-Unternehmen präsentieren die Wertschöpfungsnetzwerke und Geschäftsmodelle der ZukunftBMW, GEA, Siemens und Trumpf sind nur einige der zahlreichen Unternehmen, die am 27. Juni in Darmstadt ihr Wissen mit den Teilnehmenden des BestPractice Day 2023 teilen. Ergänzend gewähren Workshops am 28. Juni Live-Einblicke zu den Schwerpunktthemen Digitalisierung, Lean und Green Transformation. Die zentralen Fragen an beiden Tagen: Was macht Unternehmen nachhaltig wandlungs- und damit zukunftsfähig? Wie gehen Top-Unternehmen mit den aktuellen Herausforderungen um? Welche Effekte erzielen sie und was können wir von ihnen lernen? Für inspirierende Begegnungen auf Augenhöhe hier anmelden: http://www.best-practice-day.comÜber die Staufen AG - www.staufen.agWertschöpfung. Wertschätzung. Wertsteigerung.In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 1994 Unternehmen und Mitarbeitende weltweit. Ihren Kunden bietet die Staufen AG eine einzigartige Kombination aus Fachberatung und Organisationsentwicklung. Nur diese Verzahnung von Prozess-Exzellenz und Führungs-Exzellenz sichert im Unternehmen dauerhaft eine nachhaltige Veränderungskultur. Mit passenden Strategien und Methoden setzt die Staufen AG die richtigen Veränderungen schnell in Gang und erzielt messbare Erfolge. Das Beratungsunternehmen unterstützt in bedarfsorientierten Rollen - beratend, coachend und qualifizierend - Führungskräfte und Mitarbeitende dabei, in ihrem Unternehmen eine leistungsfördernde und wertschätzende Unternehmenskultur zu etablieren und auf diese Weise die Wertschöpfung zu steigern. So erhöht die Staufen AG den Wert des Unternehmens. Die internationale Lean Management-Beratung betreut mit 300 Mitarbeitenden weltweit Kunden in den Kompetenzfeldern Operational Excellence, Supply Chain Network Management, Organisationsentwicklung, Leadership Excellence, Digitalisierung und Industrie 4.0. Die Staufen Akademie bietet dazu auch zertifizierte, praxisorientierte und passgenaue Qualifizierungen an. 2023 wurde die Staufen AG zum zehnten Mal in Folge als "Bester Unternehmensberater" ausgezeichnet und im Rahmen der Branchenstudie "Hidden Champions 2022/23" der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) zu Deutschlands bester Lean Management-Beratung gekürt. Das US-Magazin "Forbes" zählt die Staufen AG zu den "World's Best Management Consulting Firms 2022".Pressekontakt:Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Stephanie KönigBlumenstr. 5D-73257 KöngenMobil: +49 1522 2887 350s.koenig@staufen.agwww.staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 144D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell