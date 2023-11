Best Pacific Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Best Pacific hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,27 Prozent erzielt, was jedoch 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,44 Prozent liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 20,92 Prozent, wobei Best Pacific aktuell 11,65 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,07 HKD für die Best Pacific-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,06 HKD, was einer Differenz von -0,93 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1,01 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+4,95 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls als neutral bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist, was zu einer langfristigen Bewertung als "Neutral" führt.