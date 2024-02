Best Pacific Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Best Pacific im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,09 Prozent erzielt, was 5,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 3,78 Prozent, wobei Best Pacific aktuell 3,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Best Pacific durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Best Pacific mit einem Wert von 1,09 HKD aktuell 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,81 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Best Pacific aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".