Best Pacific Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Der Aktienkurs von Best Pacific wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Best Pacific mit einer Rendite von 6,39 Prozent um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,77 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Best Pacific mit 12,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,06 HKD für den Schlusskurs der Best Pacific-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,11 HKD, was einem Unterschied von +4,72 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,04 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt mit +6,73 Prozent über diesem Durchschnitt. Somit erhält die Best Pacific-Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Best Pacific beträgt 9,33 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit um 3,52 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Best Pacific.

Bei Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 20, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25-Wert von 27 deutet auf eine überverkaufte Situation hin und erhält ebenfalls die Einstufung "Gut". Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut" für die Best Pacific-Aktie.