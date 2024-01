Best Pacific Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und setzt sie in Relation zueinander. In Bezug auf die Best Pacific-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Best Pacific hier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Best Pacific somit eine "Gut"-Bewertung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Best Pacific auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Best Pacific diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Best Pacific bei 4,28, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Best Pacific im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine Dividendenrendite von 9,33 % auf, was 3,18 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,15 %. Dieser höhere mögliche Gewinn führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut".