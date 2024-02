Best Mart 360 Holdings Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI von Best Mart liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für Best Mart bei 44, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Diskussionen über Best Mart in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen positiven oder negativen Signale. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Best Mart höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Die Dividendenpolitik erhält daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Best Mart derzeit bei 1,93 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 1,85 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,82 HKD, was die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.