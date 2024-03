Best Linking Holdings Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Best Linking-Aktie beträgt der RSI 59,26, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher auch als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der langfristigen Stimmung und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktie von Best Linking eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Best Linking-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +9,18 Prozent, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Best Linking-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.