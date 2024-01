Best Food wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

In den letzten 12 Monaten hat die Best Food-Aktie eine bemerkenswerte Performance von 43,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -6,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Best Food eine Outperformance von +49,31 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor schnitt Best Food mit einer Rendite von 3,56 Prozent im letzten Jahr deutlich besser ab. Tatsächlich lag die Aktie um 39,49 Prozent über dem Durchschnittswert in diesem Sektor. Diese überdurchschnittliche Performance führte dazu, dass Best Food in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhielt.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Best Food-Aktie aktuell 57,39 und liegt damit 78 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 32. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Best Food derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche von 6,24. Die Differenz von -6,24 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite führt dazu, dass die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse der Best Food-Aktie zeigt, dass sie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 75 als überkauft gilt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Basis. Wenn der Betrachtungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 14, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Best Food-Aktie in den Bereichen Performance, fundamentale Kennzahlen, Dividendenpolitik und technische Analyse unterschiedlich abschneidet und entsprechende Bewertungen erhält.