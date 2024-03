Best Food Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Best Food-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,06 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1 HKD weicht um -5,66 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 1 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Best Food-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche konnte Best Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,58 Prozent erzielen, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um -4,54 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,12 Prozent im Branchenvergleich für Best Food. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Best Food mit -2,68 Prozent um 29,27 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik ergibt sich bei Best Food ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -6,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche bedeutet und eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht.

Die Bewertung mithilfe des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Best Food-Aktie sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da der Wert weder als überkauft noch als überverkauft einzustufen ist.

Insgesamt ergibt die technische Analyse somit überwiegend ein "Neutral"-Rating für die Best Food-Aktie.