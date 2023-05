Best Buy Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Best Buy, die im Segment "Computer und Elektronik Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.05.2023, 13:59 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 73.65 USD.

Wie Best Buy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 15 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Best Buy-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Best Buy vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 81,13 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (73,65 USD) ausgehend um 10,16 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Best Buy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Best Buy liegt bei einem Wert von 12,77. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 65,46) unter dem Durschschnitt (ca. 80 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Best Buy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Best Buy-Aktie hat einen Wert von 42,54. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,55). Wie auch beim RSI7 ist Best Buy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,55). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Best Buy.