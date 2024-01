Best Buy Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktie von Best Gut wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 10 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Aktualisierungen der Analysten zu Best Gut vor, aber das durchschnittliche Kursziel wird auf 79,8 USD geschätzt, was einer Erwartung von 8,04 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 73,86 USD, was die "Gut"-Einstufung bestätigt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Best Gut-Aktie auf 74,22 USD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 73,86 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Distanz von -0,49 Prozent zum GD200. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 72,13 USD, was einer Abweichung von +2,4 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zur "Zyklische Konsumgüter"-Branche hat Best Gut eine Rendite von 2,75 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,05 Prozent erzielt hat, liegt die Rendite von Best Gut bei 9,8 Prozent, was ebenfalls eine positive Bewertung in dieser Kategorie ergibt.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird Best Gut auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 70,39 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Best Gut-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.