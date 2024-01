Best Buy Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Best Gut-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung aufgrund des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage, der bei 74,21 USD liegt, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 75,77 USD lag. Dies entspricht einem Unterschied von +2,1 Prozent. Der 50-Tages-Durchschnitt wird ebenfalls analysiert und liegt bei 71,79 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +5,54 Prozent darüber liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten geben der Best Gut-Aktie eine langfristige Bewertung von "Gut", basierend auf 10 positiven Einschätzungen und einem Kursziel von 79,8 USD, was eine potenzielle Performance von 5,32 Prozent bedeutet. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Best Gut-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 8 Prozent höher, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Best Gut-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der RSI-Analyse.

Basierend auf den verschiedenen Analysen erhält die Best Gut-Aktie insgesamt eine positive Bewertung, wobei die technische Analyse eine neutrale bis positive Einschätzung liefert, während die Analysten und der Branchenvergleich zu einer "Gut"-Bewertung führen.