Best Buy Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie von Best Gut wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 10 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 79,8 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 6,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (74,65 USD) bedeutet. Somit erhält Best Gut eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Best Gut mit -11,38 Prozent um mehr als 2 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,65 Prozent aufweist, liegt Best Gut mit 1,73 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung rund um die Aktie wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Zudem wurden acht Schlecht-Signale und kein einziges Gut-Signal ermittelt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von Best Gut als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Best Gut liegt bei 51,62, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Best Gut-Aktie als "Neutral" basierend auf den Anlegerstimmungen und den RSI-Indikatoren.