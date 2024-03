Best Buy Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Dividendenrendite für Best Gut beträgt aktuell 4,96 Prozent, was 1,8 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der 7-Tage-RSI für Best Gut liegt bei 47,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da Best Gut auch hier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV von Best Gut bei 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" als unterbewertet gilt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Best Gut bei 74,49 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 79,52 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage wird positiv bewertet, da die Aktie einen Abstand von +5,52 Prozent aufweist. Insgesamt erhält Best Gut daher die Gesamtnote "Gut".