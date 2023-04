Best Buy Aktie: Erfolgreiches Jahr trotz Herausforderungen

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,9 % schneidet Best Buy im Branchenvergleich der Specialty Retail-Unternehmen durchaus positiv ab, wenngleich die Ausschüttung leicht unter dem Durchschnittswert von 4,48 % liegt. In absoluten Zahlen beträgt die Differenz dabei jedoch lediglich 8,57 Prozentpunkte und kann daher als vergleichsweise gering eingestuft werden.

RSI-Signal deutet auf Kursanstieg bei Best Buy Aktie hin

Der Relative Strength Index, kurz RSI genannt, ist ein Indikator für die Anzeige der Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen. Dabei wird die Anzahl der Aufwärtsbewegungen in Relation gesetzt. Der Bereich des RSI reicht von 0 bis 100. Bei einem Wert von 22,22 liegt der RSI für die Best Buy Aktie im Bereich “Gut”, was als überverkauft und somit positiv zu bewerten ist.

Für eine längere Berechnungszeitraum...