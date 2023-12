Best Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Best-Aktie wird von Experten neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,51 USD liegt, was einer Abweichung von -0,4 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,43 USD) zeigt eine geringe Abweichung von +3,29 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Best beträgt 39,66 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 56,43 eine neutrale Bewertung an.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussion um Best eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Best eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,16 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,16 %. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags.

Insgesamt erhält die Best-Aktie daher neutrale oder negative Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen.