BestAtDigital stimmt strategischer Investition eines führenden skandinavischen Angel-Investors zu

Brighton, England (ots/PRNewswire) -BAD, eine der angesagtesten digitalen Agenturen des Vereinigten Königreichs im Bereich Verhaltensänderung, ist jetzt durch die Vereinbarung über eine strategische Investition von Ocular AS noch „BADder" geworden. Angel-Investor Thomas Berglund tritt dem Vorstand von BAD als Aktionär und strategischer Berater bei, um die Wachstumsambitionen des Unternehmens zu unterstützen.Seit der Abspaltung im Jahr 2020 und der Unabhängigkeit des Unternehmens ist es die Mission des BAD-Teams, „Verhalten zu ändern, Leben zu verändern", und in den vergangenen Jahren hat das Unternehmen eine Reihe neuer Kunden hinzugewonnen, die sehr daran interessiert sind, an seiner Entwicklung beteiligt zu sein. (Bestatdigital.com) (http://www.bestatdigital.com/)Im Blick nach vorn sieht BAD es als entscheidenden Teil seiner Strategie an, eine skalierbare Technologie und einen Servicekatalog zu haben, der Verhaltensänderung für globale Unternehmen unterstützt – eine Lücke, die derzeit vom Markt nicht bedient wird.Vor diesem Hintergrund bringt Berglund eine Menge Erfahrung im Aufbau von SaaS-Technologie- und -Serviceunternehmen sowie seine Investmentkenntnisse und sein Netzwerk ein.Thomas Berglund, CEO von Ocular, sagt: „Ich verfolge BAD, seit wir zusammen bei der Edvantage Group gearbeitet haben. BAD hat im Laufe der Jahre so viel erreicht, dass es über ein erstaunliches Kundenportfolio, ein sehr erfahrenes Team und einige großartige Technologien verfügt, und angesichts des neuen Wegs und des Fokus auf Verhaltensänderungen und Verhaltenswissenschaft freue ich mich auf unsere gemeinsame Zukunft."Andrea Day, CEO von BAD, sagte: „Thomas und ich haben über die erneute Zusammenarbeit gesprochen, und das Timing könnte nicht perfekter sein, da wir wachsen wollen. Thomas ist sehr erfahren, versteht unser Geschäft in jeder Hinsicht und repräsentiert dieselben Werte wie BAD. Es ist Zeit, diesen Stein ins Rollen zu bringen!"Informationen zu BestAtDigitalBestAtDigital (BAD) ist eine unabhängige Agentur für Verhaltensdesign. Wir sind dazu da, Unternehmenskunden dabei zu helfen, Verhaltensherausforderungen zu lösen, die sich auf ihren Erfolg und ihre Fähigkeit auswirken, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Wir tun dies durch die Kombination von Verhaltenswissenschaft, evidenzbasiertem Design, modernen Technologien und Analysen, um Verhaltensänderungen zu beeinflussen und aufrechtzuerhalten. Um sich mit uns in Verbindung zu setzen, besuchen Sie bitte: www.bestatdigital.com (https://bestatdigital.com/).www.bestatdigital.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bestatdigital-stimmt-strategischer-investition-eines-fuhrenden-skandinavischen-angel-investors-zu-301732242.htmlPressekontakt:Andrea Day,Gründerin und CEO,andrea@bestatdigital.com,+44 (0)7899 982892Original-Content von: BestAtDigital Ltd, übermittelt durch news aktuell