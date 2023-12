Besqab publ AB Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Besqab-Aktie zeigt, dass der Durchschnittskurs in den letzten 200 Handelstagen bei 28,03 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 29,1 SEK, was einem Unterschied von +3,82 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 25,94 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+12,18 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Zusammenfassend erhält die Besqab-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Besqab liegt bei 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für Besqab ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt konzentrierte sich in den vergangenen Tagen positiv auf Besqab, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Besqab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Intensität der Diskussionen.

Insgesamt wird die Besqab-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien als "Gut" bewertet.